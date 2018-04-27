В Пензе сотрудники МЧС почтили память погибших коллег Общество

Пенза, 27 апреля 2018. PenzaNews. Сотрудники и ветераны пожарной охраны почтили память погибших коллег в главном управлении МЧС России по Пензенской области в пятницу, 27 апреля.

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После минуты молчания они возложили цветы к стенду с фотографиями тех, кто не вернулся со службы домой.

Аналогичные акции прошли во всех подразделениях ведомства.

Кроме того, сотрудники МЧС навестили могилы своих погибших коллег.

День памяти сотрудников МЧС России установлен ведомственным приказом от 8 августа 2012 года. Отмечается в последнюю пятницу апреля.

В Пензенской области при исполнении служебных обязанностей погибли Владимир Лощилов, Сергей Волков, Сергей Егишев, Александр Соколов, Петр Хритин и Алексей Ендуткин.