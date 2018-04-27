Пензенские ветераны обратились к властям с просьбой оставить в покое стелу «Слава Героям» Общество

Пенза, 27 апреля 2018. PenzaNews. Семь человек, среди которых участники Великой Отечественной войны, ветераны Вооруженных сил, а также почетные граждане Пензы, выступили с открытым обращением к губернатору Ивану Белозерцеву и главе администрации города Виктору Кувайцеву с просьбой не переносить с Соборной площади в сквер «Журавли» стелу «Слава Героям».

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«Считаем, что перенос монумента оскорбляет чувства ветеранов и участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла и всех, кому дорога память о славном героическом прошлом нашей страны», — говорится в тексте.

По мнению тех, кто подписал воззвание к властям, монументы должны стоять там, где их изначально установили.

«Мы, жители города Пензы, которые своим трудом защищали нашу страну от немецко-фашистских захватчиков, которые ковали Великую Победу в тылу, которые строили и созидали, восстанавливали экономику в послевоенное время, делали наш город, область и страну лучше и краше, убеждены, что не нужно передвигать исторические монументы с места на место. Обращаемся к Вам с единственной просьбой — оставьте в покое монумент Героям Советского Союза, Героям Социалистического Труда и полным кавалерам ордена Славы», — отмечается в обращении.

По словам ветеранов, памятных мест в Пензе, связанных с Великой Отечественной войной, должно становиться больше, а не меньше.

«Неподалеку от сквера «Журавли» установлен монумент воинской и трудовой славы пензенцев. Это место, куда любой житель нашего города может прийти — поклониться, возложить цветы, отдать дань памяти погибшим. И таких мест должно быть больше. А переносом монумента с Советской площади в сквер «Журавли» Вы делаете так, чтобы таких мест было меньше. Считаем это неуместным и неправильным», — говорится в обращении.

В нем также содержится призыв к жителям Пензы поддержать инициативу и выступить против переноса стелы «Слава Героям».

Ранее свою принципиальную позицию на этот счет озвучили представители политических партий, общественных движений и организаций левого толка, в числе которых КПРФ, «Левый фронт», официально незарегистрированная «Объединенная коммунистическая партия», «Поколение нового времени» и другие.

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Помимо этого, перенос стелы «Слава Героям» не одобряют и некоторые известные жители Пензы, включая, например, депутата Законодательного собрания региона от округа №5, члена фракции «Единая Россия» Олега Кочеткова, который также является генеральным директором ООО «СтанкоМашСтрой» и единственным собственником ООО «Оптимист».

22 апреля на своей странице в Facebook он опубликовал фотографию стелы и написал, что ее «нужно оставить на своем месте». Это понравилось почти 80 пользователям социальной сети, среди которых чиновники, предприниматели, адвокаты, журналисты, гражданские активисты и оппозиционеры.