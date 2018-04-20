Опрос о переносе стелы «Слава героям» завершен из-за накрутки голосов — мэрия Пензы Общество

Пенза, 20 апреля 2018. PenzaNews. Технические специалисты зафиксировали попытки накрутки голосов в опросе на тему возможного переноса стелы «Слава Героям» с Соборной площади Пензы в сквер «Журавли», стартовавшего на сайте мэрии в минувший понедельник, 16 апреля. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой городской администрации.

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«В ходе голосования выяснилось, что начиная с момента запуска 16 апреля с 16.16 до 20 апреля 9.00 были выявлены факты так называемой «накрутки» голосов с ряда IP-адресов отдельных пользователей. Как пример, с одного IP-адреса пользователь проголосовал 607 раз, другой — 375 раз и так далее», — поясняется в тексте.

В нем добавляется, что в связи с этим было принято решение досрочно завершить опрос, который изначально планировалось проводить до 1 мая.

При этом за какой именно вариант ответа на вопрос «Считаете ли Вы уместным перенос стелы «Слава Героям» с Соборной площади на территорию в районе монумента воинской и трудовой славы (сквер «Журавли»)?» осуществлялись накрутки — «да», «нет», «не знаю», в мэрии Пензы не уточнили. Ознакомиться с результатами нет возможности: опрос удален из соответствующего раздела.

Вместе с тем вечером 20 апреля на «11 канале» вышел сюжет, где были озвучены предварительные результаты опроса, согласно которым 1 тыс. 714 пользователей поддержали идею переноса стелы, 2 тыс. 769 высказались против, а еще 32 участника онлайн-голосования не смогли определиться с позицией на эту тему.

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Исторический центр города

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в октябре 2017 года губернатор Пензенской области Иван Белозерцев сообщил, что рассматривается вопрос о переносе стелы «Слава Героям», которая находится неподалеку от Спасского кафедрального собора, в район сквера «Журавли». На освободившемся месте глава региона предложил разместить памятник матери, установки которого он добивается на протяжении последнего года.

Вскоре после этого в областном правительстве была организована встреча с ветеранами, которые поддержали идею о переносе стелы.

В ноябре состоялось сразу несколько акций, участники которых потребовали оставить монумент там, где он находится. Одна из них прошла в сквере имени Ф.Э. Дзержинского, другая — вблизи мэрии Пензы.

30 ноября в ходе сессии гордумы глава фракции КПРФ Олег Шаляпин заявил, что переносить стелу без проведения публичных слушаний нельзя. Он также возмутился тем фактом, что монумент в документах называется «малой архитектурной формой».

10 апреля 2018 года мэр Пензы Виктор Кувайцев распорядился выяснить мнение общественности относительно переноса стелы, чтобы учесть его при принятии окончательного решения.