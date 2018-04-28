В Кузнецке не успели отремонтировать дороги до дачных массивов Общество

Кузнецк, 28 апреля 2018. PenzaNews. Администрация Кузнецка перенесла дату начала дачного сезона на 2 мая в связи с неудовлетворительным состоянием дорог до садоводческих товариществ.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Это связано с неблагоприятными погодными условиями, которые способствовали разрушению автомобильных дорог, ведущих к дачным массивам, и в настоящее время не позволяют выполнить в полном объеме работы по их приведению в соответствие с нормативными требованиями», — прокомментировали ИА «PenzaNews» в пресс-службе городской администрации.

В мэрии добавили, что ремонт будет проведен сразу же после установления благоприятной погоды.

В связи с этим в пресс-службе обратили внимание на то, что начало дачного сезона может быть вновь отложено на более поздний срок.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в начале апреля было анонсировано, что движение по семи дачным автобусным маршрутам будет организовано в Кузнецке Пензенской области с 1 мая.