Активисты посадили деревья в микрорайоне Заря Общество

Пенза, 29 апреля 2018. PenzaNews. Неравнодушные жители Пензы высадили саженцы сосен в микрорайоне Заря в минувшую субботу, 28 апреля, несмотря на то, что запланированная на этот день акция «Посади дерево – вспомни о войне!» из-за непогоды была перенесена на 5 мая.

Фото: пензенское реготделение РГО

Как только дождь утих, на место прибыли учащиеся школ №66, №10 и №77, а также руководитель реготделения общественной организации «Союз добровольцев России» Сания Денисова, которые посадили 80 сосен.

Позднее к ним присоединились представители областного отделения Русского географического общества — Анатолий Мордвинцев и помощник председателя по экологическим вопросам Виктор Небога, на счету которых 30 высаженных деревьев.

Также акцию поддержали волонтеры сердобского центра «Ладошки счастья». При поддержке местного отделения РГО они высадили в городе саженцы канадского клена.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе пензенского регионального отделения Русского географического общества, запланированная на будущую субботу акция «Посади дерево – вспомни о войне!» начнется в 11.00. Присоединится к ней смогут все желающие.