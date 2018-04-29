EN
18:12:20 Воскресенье, 29 апреля
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Активисты посадили деревья в микрорайоне Заря

09:41 | 29.04.2018 | Общество

Печать

Пенза, 29 апреля 2018. PenzaNews. Неравнодушные жители Пензы высадили саженцы сосен в микрорайоне Заря в минувшую субботу, 28 апреля, несмотря на то, что запланированная на этот день акция «Посади дерево – вспомни о войне!» из-за непогоды была перенесена на 5 мая.

Активисты посадили деревья в микрорайоне Заря

Фото: пензенское реготделение РГО

Как только дождь утих, на место прибыли учащиеся школ №66, №10 и №77, а также руководитель реготделения общественной организации «Союз добровольцев России» Сания Денисова, которые посадили 80 сосен.

Позднее к ним присоединились представители областного отделения Русского географического общества — Анатолий Мордвинцев и помощник председателя по экологическим вопросам Виктор Небога, на счету которых 30 высаженных деревьев.

Также акцию поддержали волонтеры сердобского центра «Ладошки счастья». При поддержке местного отделения РГО они высадили в городе саженцы канадского клена.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе пензенского регионального отделения Русского географического общества, запланированная на будущую субботу акция «Посади дерево – вспомни о войне!» начнется в 11.00. Присоединится к ней смогут все желающие.

Загрузка...
Читайте также
Годовой доход депутата Михаила Лисина составил чуть более 143 тыс. рублей Годовой доход депутата Ольги Чистяковой составил около 254 тыс. рублей
В Лунино возбуждено дело в отношении подростка, нарвавшего конопли для знакомого Годовой доход депутата Валерия Плахуты составил более 408 тыс. рублей
Связывающий Пензу и Самару дневной экспресс за три года перевез более 500 тыс. пассажиров Годовой доход депутата Александра Климова составил около 476 тыс. рублей
Все новости
Актуальное

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама