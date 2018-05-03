В Пензенской области за I квартал легализованы трудовые отношения с 4,4 тыс. работников Общество

Пенза, 3 мая 2018. PenzaNews. Трудовые договоры заключены в I квартале 2018 года с 4 тыс. 409 гражданами, работавшими до этого в Пензенской области неофициально. Об этом сообщает пресс-служба облправительства.

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В консолидированный бюджет региона благодаря легализации трудовых отношений за этот период поступило более 7,2 млн. рублей налогов на доходы физических лиц.

Государственная инспекция труда в Пензенской области за I квартал провела семь проверок. Работодатели, допустившие случаи нелегальной занятости, получили предписания с требованием заключить с сотрудниками трудовые договоры. Все они, по данным ГИТ, исполнены.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального Минтруда, на конец апреля Пензенская область заняла 10 место среди регионов по исполнению контрольных показателей по легализации трудовых отношений.