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В Пензенской области за I квартал легализованы трудовые отношения с 4,4 тыс. работников

12:20 | 03.05.2018 | Общество

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Пенза, 3 мая 2018. PenzaNews. Трудовые договоры заключены в I квартале 2018 года с 4 тыс. 409 гражданами, работавшими до этого в Пензенской области неофициально. Об этом сообщает пресс-служба облправительства.

В Пензенской области за I квартал легализованы трудовые отношения с 4,4 тыс. работников

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В консолидированный бюджет региона благодаря легализации трудовых отношений за этот период поступило более 7,2 млн. рублей налогов на доходы физических лиц.

Государственная инспекция труда в Пензенской области за I квартал провела семь проверок. Работодатели, допустившие случаи нелегальной занятости, получили предписания с требованием заключить с сотрудниками трудовые договоры. Все они, по данным ГИТ, исполнены.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального Минтруда, на конец апреля Пензенская область заняла 10 место среди регионов по исполнению контрольных показателей по легализации трудовых отношений.

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