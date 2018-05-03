Около парка в Заре обустроили противопожарную полосу шириной менее метра Общество

Пенза, 3 мая 2018. PenzaNews. Противопожарная минерализованная полоса шириной около 80 см обустроена вблизи парка «Дружба» в микрорайоне Заря города Пензы после обращения активистов реготделения Русского географического общества в мэрию. Об этом ИА «PenzaNews» сообщил помощник председателя областного отделения РГО по экологическим вопросам Виктор Небога, который на протяжении нескольких лет занимается созданием зеленой зоны.

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«Парк по периметру — около 3 км. [Рабочие] прошли только метров 600–700. […] Они полчаса, может быть, поделали и уехали», — сказал собеседник агентства.

Он обратил внимание на то, что полоса шириной менее 1 метра не сможет не только остановить огонь полностью, но и даже задержать его.

«Когда дом сгорит, это ЧП. Когда дерево сгорит, это тоже маленькое ЧП. Парк горел в прошлом году, позапрошлом и годом раньше. Каждый год он горит до половины. У меня терпения больше нет. Там уже сосенки по 40–50 см», — пояснил Виктор Небога.

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По его словам, если не будет проведена качественная опашка по всему периметру парка, труды общественников, представителей регионального Минлесхоза и депутатов пойдут насмарку.

Вместе с тем Виктор Небога сообщил, что вблизи насаждений организовано дежурство пожарного расчета, что позволит оперативно отреагировать на возгорание.

Комментируя принимаемые противопожарные меры, председатель реготделения общероссийской общественной организации «Союз садоводов России» Елена Храмцова, которая 3 мая вместе с коллегами и Виктором Небогой участвовала в закладке Аллеи садоводов в парке «Дружба», также выразила мнение, что полосы такой ширины явно недостаточно.