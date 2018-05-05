EN
17:56:39 Суббота, 5 мая
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Глава Пензы и мэр приняли участие в субботнике у воинского мемориала

14:35 | 05.05.2018 | Общество

Печать

Пенза, 5 мая 2018. PenzaNews. Глава Пензы Валерий Савельев, его заместитель Николай Тактаров и мэр Виктор Кувайцев приняли участие в благоустройстве территории вблизи мемориала, установленного в Монтажном в память о воинах, ушедших на фронт из селиксенских лагерей.

Глава Пензы и мэр приняли участие в субботнике у воинского мемориала

Фото: Pgduma.ru

Вместе с сотрудниками мэрии и муниципальных предприятий в рамках субботника, состоявшегося в субботу, 5 мая, они убрали прошлогоднюю листву и высадили молодые деревья.

«Все дальше уходят от нас события военных дней, поэтому мы считаем правильным каждый год увеличивать число тематических зон с точки зрения патриотического воспитания и сохранения памяти. Благоустраивая памятные места, мы отдаем дань уважения нашим воевавшим землякам, нашей истории», — отметил Виктор Кувайцев.

Читайте также

«Возвращение в Селиксу»: сможем ли мы когда-нибудь узнать правду?

Он напомнил, что мемориал был возведен к 30-летию победы в память о селиксенском военном гарнизоне, сформированном в августе 1941 года.

«Большая часть солдат, призывавшихся на фронт, здесь проходила военное обучение. Одномоментно призывались до 4 тыс. военнослужащих, в основном из числа уроженцев Пензенской области. Учитывая, что здесь болотистая местность, а люди жили в землянках, можно представить, какими трудными были условия проживания. Многие не доезжали до фронта. Брат моего отца, который проходил здесь курс боевой подготовки, делился воспоминаниями о том трудном периоде. Думаю, что во многих пензенских семьях есть те, кто побывал в Селиксе», — добавил мэр.

Как сообщает пресс-служба администрации города, для участников субботника работала полевая кухня с горячим чаем и гречневой кашей.

Ранее стало известно, что обновленный мемориал в Монтажном будет открыт накануне Дня Победы, 8 мая.

Загрузка...
Читайте также
Участники субботника навели порядок на улице Тернопольской в Пензе Бывшему директору пензенского ЦПКиО Ивану Балалаеву исполнилось 87 лет
Под Пензой автомобиль «Volvo» улетел в кювет, водитель погиб В Пензе предложено запустить программу ректорских грантов
Пенсионерка, которую «ГАЗель» сбила в Никольске, умерла в машине скорой помощи В Пензенской области определены финалисты конкурса «Учитель года»
Все новости
Актуальное

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама