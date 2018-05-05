Глава Пензы и мэр приняли участие в субботнике у воинского мемориала Общество

Пенза, 5 мая 2018. PenzaNews. Глава Пензы Валерий Савельев, его заместитель Николай Тактаров и мэр Виктор Кувайцев приняли участие в благоустройстве территории вблизи мемориала, установленного в Монтажном в память о воинах, ушедших на фронт из селиксенских лагерей.

Фото: Pgduma.ru

Вместе с сотрудниками мэрии и муниципальных предприятий в рамках субботника, состоявшегося в субботу, 5 мая, они убрали прошлогоднюю листву и высадили молодые деревья.

«Все дальше уходят от нас события военных дней, поэтому мы считаем правильным каждый год увеличивать число тематических зон с точки зрения патриотического воспитания и сохранения памяти. Благоустраивая памятные места, мы отдаем дань уважения нашим воевавшим землякам, нашей истории», — отметил Виктор Кувайцев.

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Он напомнил, что мемориал был возведен к 30-летию победы в память о селиксенском военном гарнизоне, сформированном в августе 1941 года.

«Большая часть солдат, призывавшихся на фронт, здесь проходила военное обучение. Одномоментно призывались до 4 тыс. военнослужащих, в основном из числа уроженцев Пензенской области. Учитывая, что здесь болотистая местность, а люди жили в землянках, можно представить, какими трудными были условия проживания. Многие не доезжали до фронта. Брат моего отца, который проходил здесь курс боевой подготовки, делился воспоминаниями о том трудном периоде. Думаю, что во многих пензенских семьях есть те, кто побывал в Селиксе», — добавил мэр.

Как сообщает пресс-служба администрации города, для участников субботника работала полевая кухня с горячим чаем и гречневой кашей.

Ранее стало известно, что обновленный мемориал в Монтажном будет открыт накануне Дня Победы, 8 мая.