В Монтажном накануне Дня Победы откроют обновленный мемориал Общество

Пенза, 4 мая 2018. PenzaNews. Обновленный мемориал, на котором размещена надпись «Здесь формировались воинские части, направляющиеся на фронт», будет открыт в поселке Монтажном города Пензы во вторник, 8 мая. Об этом сообщил мэр Виктор Кувайцев.

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Он напомнил, что в Пензе появилась традиция преображать одну из городских территорий ко Дню Победы: мемориальный комплекс «Журавли» был открыт 8 мая 2015 года, ровно через год — музей военной техники под открытым небом, а в 2017 году — сквер Бессмертного полка.

По словам главы администрации Пензы, в 2018 году было решено благоустроить территорию вокруг памятного знака и отреставрировать сам монумент, установленный в память о селиксенском военном гарнизоне.

«Не все у нас получится сделать в этом году. Мы сделаем обязательно благоустройство, ремонт косметический самого монумента, но в перспективе обязательно эту территорию будем развивать, как место самое посещаемое. Почему? Потому что многие семьи [...] связывает история прохождения службы их родственников с этим местом», — сказал Виктор Кувайцев.

Торжественная церемония открытия запланирована на 12.00.