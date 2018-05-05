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В Пензе отметили 200-летие со дня рождения Карла Маркса

19:57 | 05.05.2018 | Общество

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Пенза, 5 мая 2018. PenzaNews. Члены и сторонники КПРФ, комсомольцы, а также активисты движения «Левый фронт» возложили цветы к памятнику Карлу Марксу в Пензе по случаю 200-й годовщины со дня его рождения, которая отмечается 5 мая.

В Пензе отметили 200-летие со дня рождения Карла Маркса. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Собравшиеся вспомнили о той роли, которую сыграл немецкий философ в мировой истории.

«Маркс тем и велик, что он дал человечеству новые «глаза» и новые «мозги», заставил его трезво посмотреть на свое назначение, возможности, судьбу», — отметил пензенский ученый Владимир Очкин.

В свою очередь член президиума ЦК КПРФ, первый секретарь обкома партии, депутат Законодательного собрания региона Георгий Камнев остановился на содержании трудов основоположника марксизма.

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«Хотелось бы подчеркнуть, что Маркс — один из тех, кто сумел разглядеть, научно обосновать и построить свою теорию на лучших человеческих качествах. Его теория — о лучшем в человеке, о человеческом разуме и стремлении человека вперед. Его теория — истинные, базовые законы природы и социума. Это будет актуально всегда!» — сказал лидер пензенских коммунистов.

Он также напомнил о судьбе памятника Карлу Марксу, который был демонтирован с Советской площади в 2011 году и установлен на пересечении улиц Лермонтова и Куйбышева в 2014-м.

«Памятник властям был абсолютно не нужен. Они думали, что он разрушится и все медленно уйдет. Благодаря нам с вами, коммунистам, нашим требованиям, пикетам, письмам, было принято решение его вернуть. Мы доказали, что человек продвигает свои идеи, требования, только борьбой!» — цитирует Георгия Камнева пресс-служба пензенского обкома КПРФ.

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