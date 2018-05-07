EN
13:49:36 Понедельник, 7 мая
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе наградят всех участников конкурса сочинений о роли простого солдата на войне

09:38 | 07.05.2018 | Общество

Печать

Пенза, 7 мая 2018. PenzaNews. Все 80 участников городского конкурса сочинений школьников на тему «Письма с фронта. Война глазами простого русского солдата» будут награждены в ходе торжественной церемонии, которая состоится в пензенском центре культуры и досуга в предстоящую пятницу, 11 мая.

В Пензе наградят всех участников конкурса сочинений о роли простого солдата на войне

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Конкурс проводился в рамках проекта «История Великой Победы» пензенского реготделения «Российской организации содействия спецслужбам и правоохранительным органам» совместно с городским управлением образования.

Всем участникам будут вручены дипломы организации, подписанные ее председателем генералом-лейтенантом Олегом Дукановым.

Как сообщила ИА «PenzaNews» исполнительный директор пензенского реготделения «Российской организации содействия спецслужбам и правоохранительным органам», член совета при губернаторе по делам ветеранов Юлия Порунова, решение отметить всех школьников, принявших участие в этом конкурсе, принято, так как в каждой работе была отражена история отдельной семьи.

«В 2018 году планируется издание сборника лучших сочинений по итогам проведения конкурса», — отметила она.

Загрузка...
Читайте также
В Пензе женщинам с детьми предложили заполнить анкету на тему учебы и работы В Пензе мошенники обманули организацию почти на 270 тыс. рублей
В Пензе прошла акция несистемной оппозиции Мэр Пензы поздравил работников связи с Днем радио
Два человека пострадали при пожаре в Пензе Иван Белозерцев поздравил пензенских работников связи с Днем радио
Все новости
Актуальное

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама