В Пензе наградят всех участников конкурса сочинений о роли простого солдата на войне Общество

Пенза, 7 мая 2018. PenzaNews. Все 80 участников городского конкурса сочинений школьников на тему «Письма с фронта. Война глазами простого русского солдата» будут награждены в ходе торжественной церемонии, которая состоится в пензенском центре культуры и досуга в предстоящую пятницу, 11 мая.

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Конкурс проводился в рамках проекта «История Великой Победы» пензенского реготделения «Российской организации содействия спецслужбам и правоохранительным органам» совместно с городским управлением образования.

Всем участникам будут вручены дипломы организации, подписанные ее председателем генералом-лейтенантом Олегом Дукановым.

Как сообщила ИА «PenzaNews» исполнительный директор пензенского реготделения «Российской организации содействия спецслужбам и правоохранительным органам», член совета при губернаторе по делам ветеранов Юлия Порунова, решение отметить всех школьников, принявших участие в этом конкурсе, принято, так как в каждой работе была отражена история отдельной семьи.

«В 2018 году планируется издание сборника лучших сочинений по итогам проведения конкурса», — отметила она.