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Мэр Пензы поздравил работников связи с Днем радио

10:44 | 07.05.2018 | Общество

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Пенза, 7 мая 2018. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев поздравил работников связи, телевидения и радиовещания с Днем радио, который отмечается в понедельник, 7 мая.

Мэр Пензы поздравил работников связи с Днем радио. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В этот день мы говорим спасибо всем профессионалам своего дела, которые находятся в постоянном творческом поиске и диалоге со слушателями и зрителями, первыми откликаются на события дня и передают в эфир самую актуальную информацию», — отметил мэр.

Он выразил признательность специалистам, чей труд позволяет расширить границы общения между людьми.

«Результаты вашей работы очевидны — все большее число жителей нашего города пользуются доступными и качественными видами современной связи. От души желаю работникам отрасли достичь новых высот в своей деятельности, вдохновения, ярких проектов, успехов и благополучия!» — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба администрации Пензы.

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