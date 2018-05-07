Мэр Пензы поздравил работников связи с Днем радио Общество

Пенза, 7 мая 2018. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев поздравил работников связи, телевидения и радиовещания с Днем радио, который отмечается в понедельник, 7 мая.

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«В этот день мы говорим спасибо всем профессионалам своего дела, которые находятся в постоянном творческом поиске и диалоге со слушателями и зрителями, первыми откликаются на события дня и передают в эфир самую актуальную информацию», — отметил мэр.

Он выразил признательность специалистам, чей труд позволяет расширить границы общения между людьми.

«Результаты вашей работы очевидны — все большее число жителей нашего города пользуются доступными и качественными видами современной связи. От души желаю работникам отрасли достичь новых высот в своей деятельности, вдохновения, ярких проектов, успехов и благополучия!» — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба администрации Пензы.