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В Пензе женщинам с детьми предложили заполнить анкету на тему учебы и работы

12:44 | 07.05.2018 | Общество

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Пенза, 7 мая 2018. PenzaNews. Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области предложило женщинам, воспитывающим несовершеннолетних детей, ответить на 13 вопросов анкеты, призванной выявить их потребности в дополнительном обучении и трудоустройстве.

В Пензе женщинам с детьми предложили заполнить анкету на тему учебы и работы

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В частности, специалисты намерены выяснить, планируют ли женщины, участвующие в опросе, вернуться к работе и когда они хотели бы это сделать — после отпуска по уходу за ребенком или после его поступления в общеобразовательную организацию.

Если мать не против пройти курсы профессиональной подготовки, то ей предлагается сказать, в какой сфере она желает пройти обучение.

Один из вопросов касается трудностей, которые могут возникнуть во время учебы, например, женщине не с кем оставить ребенка или же у нее нет возможности оплатить расходы, связанные с прохождением курсов.

Планируется, что опрос будет проводиться по 27 мая.

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