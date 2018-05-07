Учредитель издания «Пенза-Взгляд» пошел на демпинг ради контракта с департаментом СМИ Общество

Пенза, 7 мая 2018. PenzaNews. Учредитель сетевого издания «Пенза-Взгляд» более чем в шесть раз снизил начальную цену контракта на освещение событий в сфере экономики, науки, предпринимательства, ЖКХ и сельского хозяйства Пензенской области в ходе электронного аукциона, объявленного региональным департаментом информационной политики и СМИ.

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При стартовой сумме в 600 тыс. рублей владелец издания выразил готовность выполнить весь заявленный объем работы за 95 тыс. рублей. Именно такая сумма указана в контракте, который заключили начальник департамента Олег Синенков и директор – главный редактор ООО «Пенза-Взгляд», бывший депутат пензенской гордумы Олег Фомин, прочно ассоциируемый с деятельностью ряда транспортных компаний с названием «Дилижанс».

До конца года победителю аукциона предстоит разместить на портале 36 информационных сообщений в ленте новостей, 20 текстов на главной странице, а также подготовить и опубликовать 10 интервью.

При этом в разделе «Реклама на сайте» указано, что производство и размещение рекламно-информационного сообщения или текстового интервью в ленте новостей портала «Пенза-Взгляд» стоит 5 тыс. рублей. Отдельно такая позиция, как размещение сообщения на главной странице, в прайс-листе не прописана.

Таким образом, только подготовка и публикация 36 новостей и 10 интервью, согласно расценкам данного СМИ, должна стоить 230 тыс. рублей.

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Цену контракта ниже 100 тыс. рублей в ходе аукциона предложила лишь еще одна компания — ООО «Сетевое издание «Пенза-Онлайн». Фирма заявила о намерении выполнить указанную работу за 98 тыс. рублей.

Остальные три участника торгов назвали значительно большую цену — 200 тыс., 308 тыс. и 350 тыс. рублей.

Согласно данным портала госзакупок, с начала 2018 года департамент информационной политики и СМИ Пензенской области заключил контракты с тремя телерадиокомпаниями на одну и ту же сумму — 2 млн. рублей. Освещать достижения региона в различных сферах будут ТРК «Наш Дом», «Экспресс» и ГТРК «Пенза».

Все три контракта были заключены 26 марта. При этом на каждый из соответствующих аукционов было подано по одной заявке.

