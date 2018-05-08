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В Кузнецке прокуратура требует запретить эксплуатацию ТЦ «Галина»

16:27 | 08.05.2018 | Общество

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Кузнецк, 8 мая 2018. PenzaNews. Иск о запрете деятельности по эксплуатации здания торгового центра «Галина», расположенного на улице Белинского в Кузнецке Пензенской области, направлен в суд по итогам проверки соблюдения требований пожарной безопасности, в ходе которой прокуратура выявила грубые нарушения.

В Кузнецке прокуратура требует запретить эксплуатацию ТЦ «Галина»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Трехэтажное здание предприятия торговли не защищено автоматической установкой пожаротушения. Дверь южного эвакуационного выхода имеет запор, который не обеспечивает возможность свободного открывания двери изнутри без ключа, а двери лестничной клетки на третьем этаже в южной части здания не имеют приспособлений для самозакрывания», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе прокуратуры Пензенской области.

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В надзорном ведомстве добавили, что в ходе проверки не была представлена техдокументация на стройматериалы, которые использовались для окраски несущих металлических конструкций пристроя третьего этажа и южной лестничной клетки.

В пресс-службе пояснили, что суд не стал применять обеспечительные меры в виде запрета деятельности здания до устранения нарушений, иск находится на рассмотрении.

«В отношении собственника по результатам проверки возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ «Нарушение требований пожарной безопасности», — сказали в прокуратуре.

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