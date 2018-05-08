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В Пензе продолжат благоустройство мемориала в память о селиксенских лагерях

17:25 | 08.05.2018 | Общество

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Пенза, 8 мая 2018. PenzaNews. Благоустройство мемориала в память о воинах, ушедших на фронт из селиксенских лагерей, который обновлен в преддверии 73-й годовщины Великой Победы, будет продолжено в Пензе. Об этом журналистам сообщил мэр Виктор Кувайцев.

В Пензе продолжат благоустройство мемориала в память о селиксенских лагерях

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Мы отреставрировали фундаментные блоки, облагородили территорию по периметру этого монумента и сделали дорожку. Если вы обратили внимание, до сих пор на этой местности стоит вода, поэтому нам часть работ надо спланировать на более сухое время», — пояснил глава городской администрации.

Он добавил, что в перспективе планируется восстановить траншею и обустроить землянку по аналогии с теми, в которых жили новобранцы.

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По мнению Виктора Кувайцева, к проведению работ необходимо привлечь членов поисковых отрядов, которые могут сделать интересные находки.

Мэр Пензы также выразил уверенность в том, что формирование списков тех, кто прошел через селиксенские лагеря, а это, по приблизительным подсчетам, около 400 тыс. человек, побудит представителей молодого поколения более внимательно ознакомиться с событиями того времени.

Он подчеркнул, что имена воинов, ушедших отсюда на фронт, планируется увековечить, при этом формат будет определен позднее.

«Мы придумаем, как это сделать, вместе с коллегами, которые занимались историей развития селиксенского военного гарнизона», — сказал Виктор Кувайцев.

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