Открыт обновленный мемориал в память о воинах, ушедших на фронт из селиксенских лагерей Общество

Пенза, 8 мая 2018. PenzaNews. Мемориал, установленный в черте Пензы неподалеку от федеральной трассы М5 «Урал» в 1975 году в память о воинах, ушедших на фронт из селиксенских лагерей, который был обновлен в преддверии 73-й годовщины Великой Победы, торжественно открыт во вторник, 8 мая.

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Участие в церемонии приняли представители власти, в том числе губернатор Иван Белозерцев, мэр Пензы Виктор Кувайцев и глава Заречного Олег Климанов, ветераны, школьники, а также люди, внесшие вклад в благоустройство памятного знака и сбор информации о его истории.

Приветствуя собравшихся, Виктор Кувайцев напомнил, что облагораживание территорий, посвященных Великой Отечественной войны в преддверии Дня Победы, стало в последние годы доброй традицией: в 2015 году был открыт мемориальный комплекс «Журавли», ровно через год — музей военной техники под открытым небом, а в 2017-м — сквер Бессмертного полка.

«Делаем это только ради того, чтобы прославить подвиги наших дедов, отцов, чтить память героев Великой Отечественной войны, тружеников тыла — всех тех, кто все сделал для того, чтобы в свободной стране жили мы, наши дети и внуки», — сказал он.

По мнению Виктора Кувайцева, каждое такое памятное место и есть та зримая нить, которая является связующей для поколений.

В свою очередь заместитель директора музейно-выставочного центра Заречного Виктор Кладов, который вплотную занимается изучением истории селиксенских лагерей, отметил размах работы по благоустройству территории вблизи мемориала.

«Реальность превзошла все ожидания. Сегодня действительно дух захватывает от осознания масштабности и значимости того, что происходит», — признался он.

Краевед также сообщил, что накануне на территории парка имени М.Ю. Лермонтова в Заречном была открыта памятная доска, посвященная событиям времен Великой Отечественной войны.

«Получилось так, что Селикса связала воедино сразу несколько населенных пунктов, и это очень символично. Мне кажется, что память о войне должна объединять нас, а не сеять рознь», — подчеркнул он.

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В 1975 году на 647 км федеральной трассы М5 «Урал» в Пензе был установлен мемориал в память о воинах, ушедших на фронт из селиксенских лагерей. Надпись на нем гласит: «Здесь формировались воинские части, направляющиеся на фронт».

История этой территории связана с формированием 37-й запасной стрелковой бригады. Прибывавшие из разных уголков страны новобранцы проходили здесь ускоренную боевую подготовку. За период войны данное соединение отправило на фронт свыше 400 тыс. обученных бойцов.

Формирование бригады происходило ускоренными темпами в крайне сложных условиях: количество новобранцев значительно превышало штатную численность подразделений, были проблемы с обеспечением солдат продовольствием, нехватка питания в совокупности с обострением хронических заболеваний приводила к росту смертности.

По данным историков, в лагере одновременно находилось от 20 тыс. до 50 тыс. человек, землянки были переполнены — люди спали в два и три яруса. Под нарами копошились мыши, сверху падали вши и блохи. Летом бойцы задыхались от жары, зимой обмораживали лица и руки.