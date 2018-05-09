EN
10:20:02 Среда, 9 мая
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Мэр Пензы поздравил жителей с Днем Победы

08:45 | 09.05.2018 | Общество

Печать

Пенза, 9 мая 2018. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев поздравил жителей с 73-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.

Мэр Пензы поздравил жителей с Днем Победы

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Эта священная дата, наполненная светлой печалью и ликующей радостью, навсегда связывает нас общей памятью о подвиге героев-освободителей, общей болью утрат, общим чувством гордости за нашу Родину и многонациональный народ, который проявил силу духа, сплоченность и мужество в военное время», — отметил мэр.

Он уточнил, что Пенза, как и вся страна, жила и работала в те годы под лозунгом «Все для фронта! Все для Победы!».

«Наши земляки проявили себя в битвах за Сталинград и на Курской дуге, сражались на Украине, в Прибалтике и Белоруссии. На весь мир прославила любимый город надпись «А мы из Пензы», оставленная на стене павшего Рейхстага. Невзирая на бесконечные лишения и потери, все силы для общего дела отдавали и труженики тыла. И сегодня мы склоняем головы, вспоминая соотечественников, которые не пожалели жизни во имя свободы родной земли. Вечная им слава!», — добавил Виктор Кувайцев.

Глава администрации города выразил признательность защитникам страны.

«Благодарим ветеранов, находящихся в строю, и радуемся каждому новому дню, проведенному вместе с ними. Низко кланяемся защитникам, которые являются нашим бесценным достоянием, примером истинного патриотизма и самоотверженности, опорой для созидания. Дорогие друзья! Пусть дух Победы воодушевляет сердца и ведет к новым подвигам, успехам и достижениям. От всей души желаю всем крепкого здоровья, радости и счастья, энергии и оптимизма, мира, добра и уверенности в завтрашнем дне!» — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба мэрии.

Загрузка...
Читайте также
Житель Пензенской области сдал досрочный ЕГЭ по химии на 100 баллов Приставы Пензенской области активизировали работу с должниками по алиментам
Пензенцы смогут проверить здоровье на площади Ленина В Пензе приставы приняли присягу
Пензенский губернатор поздравил жителей с Днем Победы Учащимся новой школы на Шуисте предложат ухаживать за воинским мемориалом
Все новости
Актуальное

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама