Мэр Пензы поздравил жителей с Днем Победы Общество

Пенза, 9 мая 2018. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев поздравил жителей с 73-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.

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«Эта священная дата, наполненная светлой печалью и ликующей радостью, навсегда связывает нас общей памятью о подвиге героев-освободителей, общей болью утрат, общим чувством гордости за нашу Родину и многонациональный народ, который проявил силу духа, сплоченность и мужество в военное время», — отметил мэр.

Он уточнил, что Пенза, как и вся страна, жила и работала в те годы под лозунгом «Все для фронта! Все для Победы!».

«Наши земляки проявили себя в битвах за Сталинград и на Курской дуге, сражались на Украине, в Прибалтике и Белоруссии. На весь мир прославила любимый город надпись «А мы из Пензы», оставленная на стене павшего Рейхстага. Невзирая на бесконечные лишения и потери, все силы для общего дела отдавали и труженики тыла. И сегодня мы склоняем головы, вспоминая соотечественников, которые не пожалели жизни во имя свободы родной земли. Вечная им слава!», — добавил Виктор Кувайцев.

Глава администрации города выразил признательность защитникам страны.

«Благодарим ветеранов, находящихся в строю, и радуемся каждому новому дню, проведенному вместе с ними. Низко кланяемся защитникам, которые являются нашим бесценным достоянием, примером истинного патриотизма и самоотверженности, опорой для созидания. Дорогие друзья! Пусть дух Победы воодушевляет сердца и ведет к новым подвигам, успехам и достижениям. От всей души желаю всем крепкого здоровья, радости и счастья, энергии и оптимизма, мира, добра и уверенности в завтрашнем дне!» — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба мэрии.