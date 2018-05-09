В Пензе тысячи горожан собрались на проспекте Победы Общество

Пенза, 9 мая 2018. PenzaNews. Тысячи жителей и гостей Пензы собрались на проспекте Победы, чтобы принять участие в торжественных мероприятиях, посвященных 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

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Прилегающие к монументу воинской и трудовой славы пензенцев дороги оцеплены. По краю проезжей части натянута сигнальная лента, расставлены металлические ограждения.

Меры безопасности усилены. На всех пяти улицах, ведущих к памятнику, установлены рамки-металлоискатели, дежурят сотрудники полиции, в том числе кинологи с собаками. Стражи порядка останавливают для досмотра людей с объемными сумками и рюкзаками.

До начала официальных торжеств пришедшие к монументу получили возможность осмотреть экспонаты музея военной техники под открытым небом и сделать фотографии на память.

Многие покупают праздничную атрибутику — воздушные шары, флажки, пилотки и ремни, стилизованные под элементы формы военнослужащих 1940-х годов.

Также на проспекте Победы развернут пункт приема граждан на военную службу. Работает общественная приемная в рамках проекта «Судьба солдата».

Завершается формирование колонны «Бессмертного полка»: участники шествия пройдут с портретами своих родных и близких в память об их воинском и трудовом подвиге.