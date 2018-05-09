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«Бессмертный полк» в Пензе объединил 40 тыс. человек — губернатор

13:33 | 09.05.2018 | Общество

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Пенза, 9 мая 2018. PenzaNews. 40 тыс. человек приняли участие в акции «Бессмертный полк» в Пензе в рамках торжеств, посвященных 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев.

«Бессмертный полк» в Пензе объединил 40 тыс. человек — губернатор

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Он уточнил, что всего праздничные мероприятия в областном центре объединили 70 тыс. человек.

«Память о Великой Отечественной [войне] навечно вписана в генетический код нашего народа. «Бессмертный полк» тому свидетельство. Сегодня в его ряды влились 40 тыс. пензенцев, а всего в торжествах в Пензе приняли участие 70 тыс. человек. С Днем Победы!» — написал глава региона в микроблоге «Твиттер».

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», основные торжества по случаю Дня Победы были организованы у монумента воинской и трудовой славы пензенцев.

Утром состоялся благодарственный молебен в храме Архангела Михаила, затем прошло шествие «Бессмертного полка», после чего началось праздничное мероприятие у памятника.

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