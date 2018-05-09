Жители Пензы возложили цветы к стеле «Слава героям» Общество

Пенза, 9 мая 2018. PenzaNews. Около 30 человек организованно возложили цветы к стеле «Слава героям» на Соборной площади в Пензе в День Победы, 9 мая.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

К монументу пришли комсомольцы, представители «Левого фронта», гражданские активисты и неравнодушные жители. К ним также присоединились представители молодежной организации левого толка «Поколение нового времени».

При этом было заметно, что для некоторых горожан данная акция стала неожиданностью. В их числе оказался руководитель литературно-драматургической части пензенского областного драматического театра имени А.В. Луначарского Виталий Соколов, который возложил гвоздики к монументу, но от предложения поставить свою подпись под требованием не допустить разрушения или переноса стелы в сквер «Журавли» отказался.

Также среди пришедших была Людмила Антипова — дочь Героя Советского Союза Василия Кашенкова, чье имя в числе прочих увековечено на монументе. По ее словам, она узнала о церемонии возложения цветов из соцсетей и решила посетить мероприятие вместе с племянницей.

Комментируя предложение убрать стелу с Соборной площади, она высказалась категорически против этой идеи.

«Это просто кощунство», — сказала Людмила Антипова в беседе с корреспондентом ИА «PenzaNews».

Она пояснила, что к этой стеле каждый год в День Победы приходил ее отец, а после его смерти в 1993 году традицию продолжили дети и внуки.

Пенсионерка добавила, что ее сын в день свадьбы приехал с супругой к монументу, на котором увековечено имя деда, прямо из ЗАГСа.

Обращаясь к собравшимся, гражданский активист Игорь Алексеев выразил признательность всем, кто смог прийти и почтить память героев.

«Я думаю, это будет началом движения за сохранение монумента. Все у нас получится, и монумент останется на месте», — сказал он.

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В свою очередь координатор «Левого фронта» в Поволжье, пресс-секретарь пензенского отделения движения Сергей Падалкин рассказал о том, что несколькими часами ранее на проспекте Победы был задержан активист Альберт Герасимов за раздачу листовок с приглашением на акцию у стелы «Слава Героям».

В связи с этим он предположил, что отмечать День Победы можно «не всем и не везде».

«Мы думали, что где-то в Прибалтике переносят «Бронзового солдата», где-то на Украине сносят памятники и бросают людей в тюрьмы за то, что они имеют коммунистические убеждения и смелость выходить с красными советскими флагами, но сегодня мы видим, это очень прискорбно, что […] происходит то же самое [у нас]», — отметил Сергей Падалкин.

После этого собравшиеся возложили живые цветы к подножию стелы, а также украсили розами и гвоздиками сам монумент.

На протяжении всей акции за происходящим внимательно наблюдал инспектор охраны общественного порядка УМВД России по Пензе младший лейтенант полиции Андрей Агейкин, который снимал все на видеокамеру.