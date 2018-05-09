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Падалкин сообщил о задержании в День Победы в Пензе Герасимова за раздачу листовок

14:43 | 09.05.2018 | Общество

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Пенза, 9 мая 2018. PenzaNews. Координатор «Левого фронта» в Поволжье Сергей Падалкин сообщил ИА «PenzaNews» о задержании сотрудниками полиции в Пензе — в районе проведения основных торжеств по случаю 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне — бывшего активиста движения Альберта Герасимова.

Падалкин сообщил о задержании в День Победы в Пензе Герасимова за раздачу листовок

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

По словам собеседника агентства, он был задержан за то, что раздавал листовки с призывом возложить днем 9 мая цветы к стеле «Слава Героям» на Соборной площади Пензы.

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Кроме того, Сергей Падалкин отметил, что активистов «Левого фронта» с транспарантом «Руки прочь от монумента Героям на Советской площади!» полиция не пропустила в общую колонну коммунистов с красными флагами, которую, по его данным, «вообще не хотели пускать на проспект Победы».

Также он сообщил о еще одной конфликтной ситуации, которая произошла в День Победы.

По информации оппозиционера, начальник отдела по профилактике правонарушений и работе с общественными объединениями и религиозными организациями администрации Пензы Олег Викулов отобрал у активистки «Левого фронта» Юлии Аленкиной флаг движения, заявив, что он не имеет отношения к Победе в Великой Отечественной войне.

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