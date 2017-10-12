Шестеро жителей Пензы вызвали губернатора на теледебаты о переносе стелы «Слава Героям» Общество

Пенза, 8 мая 2018. PenzaNews. Шестеро жителей Пензы направили губернатору Ивану Белозерцеву открытое письмо, в котором пригласили его принять участие в теледебатах с параллельным интерактивным голосованием на тему возможного переноса монумента «Слава Героям» с Соборной площади в сквер «Журавли», расположенный в районе проспекта Победы.

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«9 мая 1970 года, почти полвека назад, на священном для любого из нас месте, где была заложена крепость Пенза, наши предки, защитившие Родину в самой страшной войне и возродившие ее из руин, поставили памятный монумент Героям Советского Союза, Героям Социалистического Труда и полным кавалерам ордена Славы. На нем имена 37 полных кавалеров ордена Славы, 204 Героев Советского Союза и 127 Героев Социалистического Труда», — говорится в обращении, направленном в приемную главы региона, копия которого имеется в распоряжении ИА «PenzaNews».

В нем напоминается, что идея переноса стелы впервые была озвучена Иваном Белозерцевым 12 октября 2017 года.

«Со страниц СМИ нам тоже говорят о переносе монумента на новое место. Но перенести монумент невозможно в силу его конструктивных особенностей. Кроме того, проект нового арт-объекта на проспекте Победы в сквере «Журавли» предусматривает совсем другую форму (он полукруглый в плане) и исполнение. Поэтому возможен только снос монумента, а не перенос», — отмечается в тексте.

По мнению авторов открытого письма, можно провести аналогию между предлагаемым демонтажем в Пензе стелы «Слава Героям» и переносом в Таллине памятника Воину-освободителю, известного также как «Бронзовый солдат», который вызвал большой общественный резонанс.

Помимо этого, они напомнили об обращении к властям ветеранов, считающих, что памятных мест, связанных с подвигом советского народа, должно становиться больше, и проведенных на различных площадках интернет-опросах, участники которых высказались против изменения местоположения монумента.

В тексте письма подчеркивается, что президент России Владимир Путин в ходе встречи с членами Совета законодателей, состоявшейся 27 апреля в Санкт-Петербурге, сделал особый акцент на открытости власти и честном общении с избирателями.

«Следуя тем принципам, которые озвучил президент РФ Путин В.В. [...], мы приглашаем Вас, Иван Александрович, как инициатора переноса монумента Героям Советского Союза, Героям Социалистического Труда и полным кавалерам ордена Славы на публичные дебаты в прямом эфире с параллельным интерактивным голосованием. Выбор телекомпании и времени проведения дебатов мы оставляем за Вами. Нас шестеро, поэтому предлагаем и Вам взять в команду пятерых единомышленников», — говорится в обращении.

В нем выражается уверенность в том, что глава региона даст свое согласие на это по двум причинам.

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«Первая: Вы офицер, поэтому привыкли отвечать за свои слова и свои предложения лично, а идея переноса монумента — именно Ваша идея. Вторая: Вы офицер, поэтому знаете, что приказы главнокомандующего, а им у нас является президент РФ Путин В.В., должны выполняться. А его приказ сегодня: больше открытого и честного общения», — отмечается в письме.

Свои подписи под ним поставили член ЦК официально незарегистрированной «Объединенной коммунистической партии» Михаил Яхкинд; представитель «Национально-патриотических сил России» Александр Фроленков; главный редактор газеты «Новая альтернатива» Павел Арзамасцев; координатор «Левого фронта» в Поволжье, пресс-секретарь пензенского отделения движения Сергей Падалкин; ветеран спецназа, участник боевых действий Валерий Гостев; а также гражданский активист Игорь Алексеев.

Реакция Ивана Белозерцева на открытое письмо пока неизвестна.