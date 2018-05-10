В Заре, где так и не провели должную опашку, сгорели недавно высаженные деревья Общество

Пенза, 10 мая 2018. PenzaNews. Помощник председателя пензенского областного отделения РГО по экологическим вопросам Виктор Небога, который на протяжении нескольких лет занимается созданием парка «Дружба», обратил внимание представителей власти и общественности на тревожную ситуацию в микрорайоне Заря, где очередной пожар уничтожил недавно высаженные деревья.

Фото: Виктор Небога

Он напомнил, что это не первый такой случай: 1 мая сгорела сухая трава, и огонь приблизился к жилым домам, но его удалось остановить; после этого были начаты работы по опашке территории, однако протяженность обработанного участка составила около 700 метров, а ширина защитной полосы — менее метра.

«9-го [мая был] опять пожар. Опять сгорели молодые сосенки, которые три дня назад посадили», — сказал собеседник агентства.

По словам Виктора Небоги, администрация Пензы «не слышит, что из-за пожара и люди могут погореть, и парк».

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«Надо опахать сегодня или завтра», — призвал житель микрорайона.

Он также выразил мнение, что если городские власти не желают проявить заботу об отдаленном микрорайоне, то в ситуацию должен вмешаться губернатор Иван Белозерцев, который обязан побудить ответственных чиновников принять действенные меры по защите территории от пожаров.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе главного управления МЧС России по Пензенской области, с приходом тепла ежедневно поступает информация о нескольких десятках случаев возгорания сухой травы. Так, в Заре 9 мая было зафиксировано два таких факта — на улицах Фруктовой и Юбилейной.