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В пензенской Заре обсуждается вопрос увеличения штата пожарных

16:34 | 12.05.2018 | Общество

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Пенза, 12 мая 2018. PenzaNews. Штат сотрудников пункта муниципальной пожарной охраны в пензенском микрорайоне Заря может быть увеличен. Этот вопрос обсуждался в рамках рабочего визита главы администрации города Виктора Кувайцева в субботу, 12 мая.

В пензенской Заре обсуждается вопрос увеличения штата пожарных

Фото: Penza-gorod.ru

Также мэр проверил организацию в Заре минерализованных полос рядом с жилой зоной.

Начальник управления по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Пензы Алексей Михайлов сообщил ему, что всего в городе опахано порядка 56 километров.

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«Необходимые мероприятия проведены в поселках Заря и Нефтяник, на улицах Зеленодольской, Юго-Западной, в микрорайоне Междуречье», — уточнил он.

Глава администрации отметил, что профилактика пожаров не даст должного эффекта без высокого уровня ответственности жителей.

«Важно понимать, что неосторожное обращение с огнем, разведение костров в неприспособленных для этого местах может привести к необратимым последствиям», — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба мэрии.

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