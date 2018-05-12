EN
15:04:22 Суббота, 12 мая
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

После очередного пожара в Заре произвели новую опашку

10:09 | 12.05.2018 | Общество

Печать

Пенза, 12 мая 2018. PenzaNews. Противопожарная минерализованная полоса обустроена в микрорайоне Заря Пензы, после того как очередной пожар уничтожил недавно высаженные деревья.

После очередного пожара в Заре произвели новую опашку

Фото: Penza-gorod.ru

Первая опашка была проведена рядом с парком «Дружба» на расстоянии около 700 метров 2 мая — на следующий день после пожара. Ширина защитной полосы составила около 80 см. Вскоре, 9 мая, там вновь произошло возгорание.

Как сообщает пресс-служба мэрии, работы повторно выполнены в пятницу, 11 мая, то есть спустя два дня после ЧП.

Читайте также

В Заре, где так и не провели должную опашку, сгорели недавно высаженные деревья

Сотрудники управления по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Пензы прокопали полосы в районе парка «Дружба» и на протяжении 20 км вдоль северо-западной границы города от трассы М5 «Урал» до каскада прудов.

Как сообщил ИА «PenzaNews» помощник председателя пензенского областного отделения РГО по экологическим вопросам Виктор Небога, в этот раз ширина полосы примерно в два раза больше, чем ранее.

Он пояснил, что в ближайшее время планирует вокруг парка «Дружба» дополнительно увеличить ее, наняв рабочих на собственные средства.

«У меня скоро будет пенсия, и я к этим 1,5 метрам прибавлю еще 5 плугом», — сказал собеседник агентства.

Загрузка...
Читайте также
В картинной галерее дадут отчетный концерт молодые пензенские музыканты В Бековском районе расследуют дело об удушении веткой женщины, избитой лопатой и топором
В Пензе занялись внешним видом троллейбусов после замечания мэра В бессоновском ТЦ «Покров» устранены нарушения требований пожарной безопасности
Мэр Пензы призвал заранее сообщать жителям об отключении горячей воды В Пензенской агломерации работают более 30 тыс. предпринимателей
Все новости
Актуальное

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама