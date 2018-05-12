После очередного пожара в Заре произвели новую опашку Общество

Пенза, 12 мая 2018. PenzaNews. Противопожарная минерализованная полоса обустроена в микрорайоне Заря Пензы, после того как очередной пожар уничтожил недавно высаженные деревья.

Фото: Penza-gorod.ru

Первая опашка была проведена рядом с парком «Дружба» на расстоянии около 700 метров 2 мая — на следующий день после пожара. Ширина защитной полосы составила около 80 см. Вскоре, 9 мая, там вновь произошло возгорание.

Как сообщает пресс-служба мэрии, работы повторно выполнены в пятницу, 11 мая, то есть спустя два дня после ЧП.

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Сотрудники управления по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Пензы прокопали полосы в районе парка «Дружба» и на протяжении 20 км вдоль северо-западной границы города от трассы М5 «Урал» до каскада прудов.

Как сообщил ИА «PenzaNews» помощник председателя пензенского областного отделения РГО по экологическим вопросам Виктор Небога, в этот раз ширина полосы примерно в два раза больше, чем ранее.

Он пояснил, что в ближайшее время планирует вокруг парка «Дружба» дополнительно увеличить ее, наняв рабочих на собственные средства.

«У меня скоро будет пенсия, и я к этим 1,5 метрам прибавлю еще 5 плугом», — сказал собеседник агентства.