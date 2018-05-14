В мэрии Пензы соболезнуют родным Дмитрия Коцаря Общество

Пенза, 14 мая 2018. PenzaNews. Представители администрации Пензы выразили соболезнования родным и близким главного врача детского санатория «Солнышко», бывшего начальника городского управления здравоохранения Дмитрия Коцаря, скончавшегося на 51-м году жизни.

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«Склоняя головы перед невосполнимой утратой, мы глубоко скорбим со всеми, кто знал этого замечательного человека, и выражаем искренние соболезнования его родным и близким. Светлая память о нем навсегда останется в наших сердцах», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте мэрии.

В нем добавляется, что система здравоохранения Пензенской области понесла невосполнимую утрату.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», церемония прощания с Дмитрием Коцарем состоится в конференц-зале пензенской областной клинической больницы имени Н.Н. Бурденко 15 мая с 11.00 до 13.00.