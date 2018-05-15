В Пензе доработают проектную документацию на ремонт «Орленка» Общество

Пенза, 15 мая 2018. PenzaNews. Проектная документация на проведение работ по реконструкции детского лагеря «Орленок» в пензенском микрорайоне Ахуны находится на этапе исправления с учетом замечаний, высказанных специалистами по итогам экспертизы. Об этом сообщил начальник управления образования города Юрий Голодев.

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Он пояснил, что сумму, необходимую на проведение всех работ, пока назвать сложно, но понадобится около 400 млн. рублей.

«Мы надеемся на федеральную программу. Она разработана, но пока отложена. Мы собираем документ, чтобы быть готовыми, как только ее запустят», — сказал Юрий Голодяев в ходе заседания постоянной комиссии по образованию, здравоохранению, науке, культуре и социальным вопросам гордумы.

По его словам, реконструкцию нужно будет проводить сразу в полном объеме, а не ремонтировать по одному корпусу.

Глава городского управления образования отметил, что в таком случае лагерь сможет снова принять детей через 1 или 2 года, сообщает пресс-служба пензенской гордумы.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», согласно проекту, в пензенском лагере «Орленок» будет размещена модульная котельная, а корпуса оборудованы системой отопления, что позволит использовать учреждение весь год.

На его территории будут построены беседки и детские площадки. Спальные корпуса намечено сделать трехэтажными. Кроме того, предусмотрен открытый бассейн с тентом и спортивная площадка.

Планируется, что вместимость «Орленка» после реконструкции увеличится до 300 человек.

В мае 2017 года в ходе сессии городской думы начальник управления образования Пензы Юрий Голодяев сообщил, что на реконструкцию лагеря потребуется не менее 300 млн. рублей.