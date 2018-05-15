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В Пензе РГО организует праздник в День полярника

09:39 | 15.05.2018 | Общество

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Пенза, 15 мая 2018. PenzaNews. Пензенское региональное отделение Русского географического общества (РГО) совместно с гимназией №4 «Ступени» и объединением государственных литературно-мемориальных музеев области проведет торжественное мероприятие в День полярника, который отмечается 21 мая.

В Пензе РГО организует праздник в День полярника. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Мероприятие планируется посвятить памяти полярников – уроженцев Пензенской области, в частности, Николаю Галкину, Лаврентию Загоскину, Евгению Сузюмову и Константину Бадигину.

Запланирована концертная программа, награждение активных участников проекта «Возвращение к родным берегам», посвященного 210-летию со дня рождения Лаврентия  Загоскина, и возложение цветов.

Торжество в сквере Полярников напротив гимназии №4 «Ступени» на улице Володарского состоится в 12.15, сообщает пресс-служба реготделения РГО.

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