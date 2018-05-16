В Пензе приостановлена работа ТЦ «Космос-сити» Общество

Пенза, 16 мая 2018. PenzaNews. Деятельность торгового центра «Космос-сити», расположенного на проспекте Строителей в Пензе, приостановлена в связи выявленными нарушениями в сфере пожарной безопасности.

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На месте работают судебные приставы, которые начали опечатывать входы в здание.

Как сообщила ИА «PenzaNews» официальный представитель управления ФССП России по Пензенской области Яна Загребельная, деятельность ТЦ приостановлена Октябрьским районным судом города в качестве обеспечительной меры, тем самым было удовлетворено соответствующее ходатайство прокурора.

«Эксплуатация здания запрещена до вступления решения суда [по иску о приостановлении деятельности торгового центра] в законную силу», — пояснила собеседница агентства.

Она добавила, что пока арендаторов еще пускают внутрь, чтобы те смогли забрать свои вещи, однако вскоре здание будет закрыто полностью.

Ранее аналогичные меры были приняты в отношении пензенских торговых центров «Олимп» и «Рембыттехника», но после устранения нарушений их вновь открыли.