EN
17:58:07 Среда, 16 мая
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе приостановлена работа ТЦ «Космос-сити»

11:30 | 16.05.2018 | Общество

Печать

Пенза, 16 мая 2018. PenzaNews. Деятельность торгового центра «Космос-сити», расположенного на проспекте Строителей в Пензе, приостановлена в связи выявленными нарушениями в сфере пожарной безопасности.

В Пензе приостановлена работа ТЦ «Космос-сити»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

На месте работают судебные приставы, которые начали опечатывать входы в здание.

Как сообщила ИА «PenzaNews» официальный представитель управления ФССП России по Пензенской области Яна Загребельная, деятельность ТЦ приостановлена Октябрьским районным судом города в качестве обеспечительной меры, тем самым было удовлетворено соответствующее ходатайство прокурора.

«Эксплуатация здания запрещена до вступления решения суда [по иску о приостановлении деятельности торгового центра] в законную силу», — пояснила собеседница агентства.

Она добавила, что пока арендаторов еще пускают внутрь, чтобы те смогли забрать свои вещи, однако вскоре здание будет закрыто полностью.

Ранее аналогичные меры были приняты в отношении пензенских торговых центров «Олимп» и «Рембыттехника», но после устранения нарушений их вновь открыли.

Загрузка...
Читайте также
«Т Плюс» планирует наращивать инвестиции в теплосети Пензы Под Пензой мужчина получил 7,5 лет колонии за убийство квартиранта
«Дамате» сформирует кадровый резерв из талантливых школьников и студентов Рязанские выпускники заинтересовались работой в пензенских больницах
Денис Паслер поблагодарил специалистов за достойное прохождение отопительного сезона Пензенцам предложили 18 мая поехать на работу на велосипеде
Все новости
Актуальное

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама