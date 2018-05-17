В Пензенской области за три месяца умерли 26 ВИЧ-инфицированных граждан Общество

Пенза, 17 мая 2018. PenzaNews. 26 ВИЧ-инфицированных граждан умерли в Пензенской области в I квартале 2018 года. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

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В ведомстве добавили, что за весь период наблюдения их насчитывается 835, что составляет 18,9% от общего числа зарегистрированных.

«Общее количество проживающих в области ВИЧ-инфицированных с учетом умерших, выбывших и прибывших с установленным диагнозом составляет порядка 4,4 тыс. человек», — отметили в пресс-службе.

Комментируя ситуацию с новыми случаями ВИЧ-инфекции, в Роспотребнадзоре уточнили, что в структуре выявленной заболеваемости лидируют две возрастные группы: 30–39 лет, на которую приходится 46,8%, а также 40–49 лет — 23%.

«Удельный вес мужчин составил 70,6%. Превалирует заражение половым путем при гетеросексуальных контактах (54,8%) и при парентеральном введении наркотических препаратов (23,8%)», — добавили в управлении.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в I квартале 2018 года в Пензенской области сохранялась тенденция к росту заболеваемости ВИЧ-инфекцией.

Среди постоянного населения выявлено 99 новых случаев. Показатель составил 7,4 на 100 тыс. населения, что на 4,2% выше аналогичного периода 2017 года.