EN
17:17:34 Четверг, 17 мая
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензенской области за три месяца умерли 26 ВИЧ-инфицированных граждан

11:25 | 17.05.2018 | Общество

Печать

Пенза, 17 мая 2018. PenzaNews. 26 ВИЧ-инфицированных граждан умерли в Пензенской области в I квартале 2018 года. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

В Пензенской области за три месяца умерли 26 ВИЧ-инфицированных граждан. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В ведомстве добавили, что за весь период наблюдения их насчитывается 835, что составляет 18,9% от общего числа зарегистрированных.

«Общее количество проживающих в области ВИЧ-инфицированных с учетом умерших, выбывших и прибывших с установленным диагнозом составляет порядка 4,4 тыс. человек», — отметили в пресс-службе.

Комментируя ситуацию с новыми случаями ВИЧ-инфекции, в Роспотребнадзоре уточнили, что в структуре выявленной заболеваемости лидируют две возрастные группы: 30–39 лет, на которую приходится 46,8%, а также 40–49 лет — 23%.

«Удельный вес мужчин составил 70,6%. Превалирует заражение половым путем при гетеросексуальных контактах (54,8%) и при парентеральном введении наркотических препаратов (23,8%)», — добавили в управлении.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в I квартале 2018 года в Пензенской области сохранялась тенденция к росту заболеваемости ВИЧ-инфекцией.

Среди постоянного населения выявлено 99 новых случаев. Показатель составил 7,4 на 100 тыс. населения, что на 4,2% выше аналогичного периода 2017 года.

Загрузка...
Читайте также
В Пензу прибыл руководитель главного управления криминалистики СКР Олег Ягов рассказал, что думает о переподчинении Росмолодежи напрямую правительству
В Кузнецке летом планируется трудоустроить не менее 285 подростков Пензенские власти поощрят молодежь, отличившуюся на крупных форумах
«Ростелеком» предложил свои услуги барам для трансляции матчей ЧМ по футболу Социальные предприниматели из Пензы представили свои наработки на слете в Красногорске
Все новости
Актуальное

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама