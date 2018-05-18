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ТЦ «Космос-сити» в Пензе возобновил свою работу

18:02 | 18.05.2018 | Общество

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Пенза, 18 мая 2018. PenzaNews. Торговый центр «Космос-сити», расположенный на проспекте Строителей в Пензе, деятельность которого была приостановлена два дня назад, возобновил свою работу вечером в пятницу, 18 мая. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила официальный представитель управления ФССП России по Пензенской области Яна Загребельная.

ТЦ «Космос-сити» в Пензе возобновил свою работу

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Она пояснила, что это стало возможным после устранения основных нарушений в сфере пожарной безопасности, препятствовавших эксплуатации здания.

Теперь торговый центр функционирует в прежнем режиме.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», до этого по результатам проверок в сфере пожарной безопасности в Пензе была приостановлена эксплуатация зданий торговых центров «Олимп» и «Рембыттехника», но после устранения основных недочетов их вновь открыли.

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