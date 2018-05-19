В Пензе начали реконструкцию дома офицеров Общество

Пенза, 19 мая 2018. PenzaNews. Подрядчик приступил к реконструкции гарнизонного дома офицеров в Пензе. Об этом сообщил заместитель председателя правительства региона Олег Ягов.

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«Микрорайон Западная поляна в последние годы активно застраивается. В новые квартиры переезжают молодые семьи с детьми, но после закрытия гарнизонного дома офицеров в 2014 году из-за аварийного состояния детские творческие коллективы, кружки и секции были переведены в другие учреждения культуры и школы, а микрорайон лишился единственного центра культуры, в котором дети могли бы развивать свои творческие способности, а родители радоваться успехам своих чад», — написал он в Facebook.

Олег Ягов напомнил, что проектно-сметная документация на реконструкцию здания была подготовлена к началу 2018 года.

«В 2018 году из регионального бюджета на реконструкцию здания выделены 100 млн. рублей. На данные средства будут выполнены демонтажные работы, работы по устройству ограждения строительной площадки, наружных инженерных сетей — водоснабжения, отопления и ливневой канализации, [...] монолитных фундаментов, монтажу конструктивных элементов здания», — пояснил зампред правительства.

Он добавил, что запланировано выделение из регионального бюджета 311 млн. рублей на завершение реконструкции в 2019–2020 годах.

По словам Олега Ягова, в результате площадь бывшего дома офицеров будет увеличена на 740 кв. метров.

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«Следует отметить, что отдельной строкой в бюджете на 2019–2020 годы 264 млн. рублей будут направлены на приобретение и монтаж технологического оборудования — звукового, светового, механики сцены, мебели, одежды сцены, музыкального оборудования», — уточнил он.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в июне 2016 года был подписан приказ о передаче гарнизонного дома офицеров, принадлежавшего Минобороны РФ, в собственность Пензенской области.

В июле того же года пензенский архитектор Лев Ходос представил один из вариантов реконструкции здания под названием «Культурно-досуговый центр «На Ленинградской». Он предусматривает оборудование большого и малого залов, помещений для секций и кружков. Площадь здания предлагалось увеличить за счет возведения пристроев.