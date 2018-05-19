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Пензенские школьники получили задания на проведение летних экспедиций

12:38 | 19.05.2018 | Общество

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Пенза, 19 мая 2018. PenzaNews. Участники поискового движения пензенского регионального отделения Русского географического общества получили задания на проведение школьных экспедиций во время летних каникул по мемориальным местам и памятникам природы с целью мониторинга их текущего состояния.

Пензенские школьники получили задания на проведение летних экспедиций

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Объединение «Юный турист-краевед» села Ленино Пензенского района будут проводить обследование мест, где находился во время Великой Отечественной войны Сурский оборонительный рубеж.

Военно-патриотический клуб «Гвардия» Городищенского района проведет экспедицию по местам боевой славы в Адыгее, а детское краеведческое объединение «Моя малая родина» Богословки обследует родину первопроходца Лаврентия Загоскина и продолжит архивные исследования.

Экспедиционная группа кадетской школы МЧС №70 Пензы проведет научную экспедицию по Золоторевскому городищу и благоустроит Емелькин ручей.

Также задания на экспедиции будут переданы туристко-краеведческому клубу «Капли солнца» гимназии «САН» Пензы, исследовательской группе «Поиск» из Кузнецкого района, и объединению «Ермак» из Сердобского района.

Юные поисковики проведут полевые исследования в течение летних каникул, а осенью предоставят организаторам отчеты.

В этом году предъявляются повышенные требования к оформлению результатов экспедиций, чтобы их можно быть использовать для практических и научных целей, сообщает пресс-служба реготделения Русского географического общества.

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