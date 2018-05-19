Пензенские школьники получили задания на проведение летних экспедиций Общество

Пенза, 19 мая 2018. PenzaNews. Участники поискового движения пензенского регионального отделения Русского географического общества получили задания на проведение школьных экспедиций во время летних каникул по мемориальным местам и памятникам природы с целью мониторинга их текущего состояния.

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Объединение «Юный турист-краевед» села Ленино Пензенского района будут проводить обследование мест, где находился во время Великой Отечественной войны Сурский оборонительный рубеж.

Военно-патриотический клуб «Гвардия» Городищенского района проведет экспедицию по местам боевой славы в Адыгее, а детское краеведческое объединение «Моя малая родина» Богословки обследует родину первопроходца Лаврентия Загоскина и продолжит архивные исследования.

Экспедиционная группа кадетской школы МЧС №70 Пензы проведет научную экспедицию по Золоторевскому городищу и благоустроит Емелькин ручей.

Также задания на экспедиции будут переданы туристко-краеведческому клубу «Капли солнца» гимназии «САН» Пензы, исследовательской группе «Поиск» из Кузнецкого района, и объединению «Ермак» из Сердобского района.

Юные поисковики проведут полевые исследования в течение летних каникул, а осенью предоставят организаторам отчеты.

В этом году предъявляются повышенные требования к оформлению результатов экспедиций, чтобы их можно быть использовать для практических и научных целей, сообщает пресс-служба реготделения Русского географического общества.