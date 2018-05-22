Чиновник Маслов не комментирует наличие своей фамилии в реестре обманутых дольщиков Общество

Пенза, 22 мая 2018. PenzaNews. Начальник управления внутренней политики правительства Пензенской области Павел Маслов не стал комментировать информацию о том, что в реестре обманутых дольщиков числится его полный тезка, купивший жилье в проблемном доме на улице Кижеватова в Пензе.

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Чиновник не подтвердил, но и не опроверг то, что он пострадал от действий недобросовестного застройщика — ООО «Север-Траст».

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«Я не хочу вам комментировать этот вопрос», — сказал начальник управления внутренней политики в ответ на просьбу корреспондента ИА «PenzaNews» уточнить, включен ли он в областной реестр обманутых дольщиков или же числящийся в списке под №10 Маслов Павел Сергеевич — это другой человек.

Всего в реестре, опубликованном на сайте Госжилстройтехинспекции Пензенской области, на данный момент значатся 72 человека, при этом последние дополнения были внесены в него 7 мая.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», согласно декларации за 2017 год, в собственности у начальника управления внутренней политики правительства Пензенской области Павла Маслова имеется одна квартира площадью более 79 кв. метров, а также земельный участок площадью свыше 1 га и автомобиль «Kia».

Его годовой доход превысил 1,7 млн. рублей.