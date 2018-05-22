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Годовой доход Павла Маслова превысил 1,7 млн. рублей

15:29 | 22.05.2018 | Политика

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Пенза, 22 мая 2018. PenzaNews. Декларированный доход начальника управления внутренней политики правительства Пензенской области Павла Маслова за 2017 год составил 1 млн. 730 тыс. 131 рубль.

Годовой доход Павла Маслова превысил 1,7 млн. рублей

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Он владеет земельным участком площадью свыше 1 га, квартирой площадью более 79 кв. метров и легковым автомобилем «Kia».

В пользовании у Павла Маслова находятся две квартиры общей площадью около 83 кв. метров, нежилое помещение площадью свыше 51 кв. метра и земельный участок площадью почти 19 га.

Доход супруги начальника управления внутренней политики составил 1 млн. 556 тыс. 792 рубля.

У нее в собственности имеются квартира площадью более 30 кв. метров и нежилое помещение площадью свыше 51 кв. метра; в пользовании — квартира площадью более 79 кв. метров и два земельных участка общей площадью почти 20 га.

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У каждого из двоих несовершеннолетних детей чиновника в собственности числится по нежилому помещению площадью более 51 кв. метра; в пользовании — по три квартиры общей площадью свыше 162 кв. метров и земельный участок площадью более 1 га.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», Павел Маслов занял должность начальника управления внутренней политики правительства Пензенской области 1 июня 2017 года. Данный пост стал вакантным после того, как его освободил Александр Елатонцев.

До этого — с марта 2016 года — Павел Маслов был заместителем Александра Елатонцева, при этом он уволился с должности замначальника управления внутренней политики прежде, чем получил повышение.

Еще раньше Павел Маслов длительное время возглавлял общественную организацию «Союз молодежи Пензенской области».

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