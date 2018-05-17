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Губернатор считает, что жилье в ЖК «Чистые пруды» под Пензой может заинтересовать молодежь

13:15 | 17.05.2018 | Общество

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Пенза, 17 мая 2018. PenzaNews. Квартиры в жилом комплексе «Чистые пруды» на территории села Рамзай в 15 минутах от Пензы, которые продаются по цене 14 тыс. 650 рублей за 1 кв. метр, могут представлять интерес для молодых и многодетных семей. Такое мнение высказал губернатор Иван Белозерцев.

Губернатор считает, что жилье в ЖК «Чистые пруды» под Пензой может заинтересовать молодежь

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Это очень выгодный вариант приобретения жилья, тем более что квартиры продаются уже с отделкой. Не каждая строительная компания предлагает такие условия», — отметил он в ходе совещания, посвященного вопросам развития инфраструктуры ЖК «Чистые пруды», которое состоялось в правительстве области.

При этом Иван Белозерцев признал, что пока люди остерегаются покупать жилье в этом микрорайоне, поскольку он «не благоустроен так, как хотелось бы».

«У нас только один выход — ситуацию будем вытягивать. Надо в срочном порядке завершить проведение всех конкурсных процедур, передать объекты новому застройщику, вдохнуть жизнь в эту территорию. Социальную инфраструктуру жилищного комплекса «Чистые пруды» будем развивать», — цитирует губернатора пресс-служба облправительства.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», возведение ЖК «Чистые пруды» в селе Рамзай Мокшанского района Пензенской области было начато в 2014 году в рамках федеральной программы «Жилье для российской семьи». Предполагалось возведение более 30 жилых корпусов, детсадов, магазинов, школы, автостоянки, спортивно-досугового центра и предприятия бытового обслуживания населения.

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В итоге было введено в эксплуатацию лишь пять домов, и в апреле 2015 года стройка остановилась.

Реализацией квартир в уже готовых домах занимается конкурсный управляющий АО «Агентство ипотечного кредитования Пензенской области» — именно эта компания ранее возводила жилье по госпрограмме, однако 9 июня 2017 года акционерное общество было признано банкротом, в отношении него открыто конкурсное производство, а бывший руководитель Вениамин Бочкарев — племянник экс-губернатора Василия Бочкарева — стал фигурантом уголовного дела и находится под домашним арестом. Всего к продаже готова 71 квартира.

Объекты незавершенного строительства в 2016 году выкупило вновь созданное ООО «Агентство ипотечного кредитования Пензенской области» во главе с Евгением Рыжовым.

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