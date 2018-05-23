EN
13:20:52 Среда, 23 мая
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе транспортная прокуратура добивается установки камер на переезде

10:29 | 23.05.2018 | Общество

Печать

Пенза, 23 мая 2018. PenzaNews. Транспортный прокурор обратился в Железнодорожный районный суд Пензы с требованием о возложении на ОАО «РЖД» обязанности по оснащению железнодорожного переезда специальными техническими средствами для фиксации нарушений ПДД.

В Пензе транспортная прокуратура добивается установки камер на переезде. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Ранее была проведена проверка по факту столкновения легкового автомобиля с грузовым поездом на железнодорожном переезде 734 км станции Леонидовка Куйбышевской железной дороги, произошедшего 24 февраля 2018 года и повлекшего повреждение подвижного состава, а также длительную задержку движения на данному участке пути. Выяснилось, что регулируемый переезд оборудован автоматической светофорной сигнализацией. Через него в сутки проходит 142 поезда и более 200 автотранспортных средств», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе приволжской транспортной прокуратуры.

В ведомстве отметили, что личность водителя, по чьей вине произошло столкновение с поездом, правоохранителям удалось быстро вычислить лишь благодаря оставленному на месте происшествия автомобилю, в результате он привлечен к административной ответственности.

«Действующим законодательством на владельца путей возлагается обязанность по оснащению переездов средствами фото- и видеофиксации. Учитывая, что структурным подразделением ОАО «РЖД», на чьем балансе находится железнодорожный переезд, требования, изложенные во внесенном транспортным прокурором преставлении, исполнены не были ввиду отсутствия финансирования, поэтому он обратился в суд, чтобы тот обязал компанию это сделать», — пояснили в пресс-службе.

Загрузка...
Читайте также
Проверка организована по факту ДТП вблизи Неверкино, где опрокинулась машина В Пензе вручены сертификаты на улучшение жилищных условий на селе
Под Пензой «Priora» улетела в кювет и врезалась в ограждение В стенах аварийного дома на улице 9 Января в Пензе появились новые трещины
Стартовал фестиваль «День российского предпринимателя в городе Кузнецке» В районе Окружной в Пензе 27 мая перекроют несколько улиц
Все новости
Актуальное

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама