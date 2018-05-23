В Пензе транспортная прокуратура добивается установки камер на переезде Общество

Пенза, 23 мая 2018. PenzaNews. Транспортный прокурор обратился в Железнодорожный районный суд Пензы с требованием о возложении на ОАО «РЖД» обязанности по оснащению железнодорожного переезда специальными техническими средствами для фиксации нарушений ПДД.

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«Ранее была проведена проверка по факту столкновения легкового автомобиля с грузовым поездом на железнодорожном переезде 734 км станции Леонидовка Куйбышевской железной дороги, произошедшего 24 февраля 2018 года и повлекшего повреждение подвижного состава, а также длительную задержку движения на данному участке пути. Выяснилось, что регулируемый переезд оборудован автоматической светофорной сигнализацией. Через него в сутки проходит 142 поезда и более 200 автотранспортных средств», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе приволжской транспортной прокуратуры.

В ведомстве отметили, что личность водителя, по чьей вине произошло столкновение с поездом, правоохранителям удалось быстро вычислить лишь благодаря оставленному на месте происшествия автомобилю, в результате он привлечен к административной ответственности.

«Действующим законодательством на владельца путей возлагается обязанность по оснащению переездов средствами фото- и видеофиксации. Учитывая, что структурным подразделением ОАО «РЖД», на чьем балансе находится железнодорожный переезд, требования, изложенные во внесенном транспортным прокурором преставлении, исполнены не были ввиду отсутствия финансирования, поэтому он обратился в суд, чтобы тот обязал компанию это сделать», — пояснили в пресс-службе.