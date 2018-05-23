Журналисты «НТВ» приехали в Пензу для освещения проблемы обманутых дольщиков Общество

Пенза, 23 мая 2018. PenzaNews. Съемочная группа «НТВ» прибыла в Пензу для подготовки телесюжета об обманутых дольщиках компаний «Пензастрой» и «Декор-Трейд», которые вложили деньги в новое жилье, но так и не получили обещанных квартир.

Фото: Евгений Малышев

Как сообщил ИА «PenzaNews» заместитель главного редактора газеты «Улица Московская» Евгений Малышев, выполняющий функции пресс-секретаря «Бездомного полка», в который объединились участники долевого строительства, сначала журналисты федерального телеканала посетили улицу Пушкина, где пообщались с людьми, купившими квартиры в ЖК «Райки».

«Мы провели там часа полтора», — уточнил собеседник агентства, пояснив, что представителей «НТВ» интересовали как личные истории собравшихся, так и их видение сложившейся ситуации в целом.

По словам Евгения Малышева, пройти внутрь недостроенного дома не получилось, так как на месте дежурил охранник, которому запрещено пропускать посторонних.

Он добавил, что следующим пунктом визита съемочной группы стал офис «Пензастроя», где журналисты пообщались с заместителем генерального директора Сергеем Мозолиным.

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Евгений Малышев сообщил, что затем представители СМИ посетили еще два проблемных объекта — ЖК «На Стрельбищенской» и «Маяковский», причем последний стал единственным домом, куда им удалось проникнуть.

«Журналисты сняли этажи; сняли, как стены сделаны из старого кирпича — там реально это видно; сняли, как рушатся железобетонные перекрытия», — пояснил собеседник агентства.

По его словам, после организации неформального чемпионата по футболу интерес федеральных СМИ к пензенским обманутым дольщикам заметно вырос.

«Во-первых, про нас сегодня написала «Российская газета» — она выпустила статью на пятой странице в федеральном выпуске про матч обманутых дольщиков. «Интерфакс» тоже новость написал», — сказал Евгений Малышев, добавив, что теперь дольщики рассчитывают на честный и объективный репортаж на телеканале «НТВ».