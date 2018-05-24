В День пограничника в Пензе перекроют несколько центральных улиц Общество

Пенза, 24 мая 2018. PenzaNews. Временная схема организации дорожного движения будет введена в Пензе в связи с празднованием Дня пограничника, который отмечается в понедельник, 28 мая.

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Движение транспортf будет прекращено с 9.45 до 11.00 на улицах Максима Горького и Бакунина на участке от улицы Володарского до улицы Кирова, на улице Суворова от улицы Володарского до улицы Чехова, на улице Московской от улицы Суворова до улицы Октябрьской и на улице Октябрьской от улицы Володарского до улицы Московской.

Улица Московская от улицы Бакунина до улицы Суворова будет закрыта для проезда автомобилей с 22.00 27 мая до 11.00 28 мая.

На это же время будет запрещена стоянка машин на участке улицы Московской от улицы Октябрьской до улицы Бакунина и на улице Октябрьской от улицы Володарского до улицы Московской, об этом сообщает пресс-служба мэрии.