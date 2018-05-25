Сотрудники Пензенского РУ АО «Транснефть – Дружба» отличились на конкурсе профмастерства Общество

Пенза, 25 мая 2018. PenzaNews. Двое представителей Пензенского районного управления АО «Транснефть – Дружба» отличились по итогам второго этапа конкурса профессионального мастерства на звание «Лучший по профессии», который состоялся на новом полигоне, расположенном рядом с линейной производственно-диспетчерской станцией «Унеча» в Брянской области.

Фото: пресс-служба АО «Транснефть – Дружба»

Участникам состязаний — водителям и машинистам экскаваторов — предстояло продемонстрировать как теоретические знания, так и практические навыки, причем вторая часть отличалась зрелищностью.

От водителей требовалось преодолеть водную преграду, выполнить спуск и подъем на скорости, движение змейкой и заезд задним ходом в гараж, не задев ни один флажок.

Экскаваторщики соревновались в рытье котлована и съезде с трала в рамках установленных габаритов. Одним из самых сложных заданий оказалось «художественное», во время которого нужно было масляной краской и кисточкой, привязанной к ковшу экскаватора, написать слово «нефть».

Фото: пресс-служба АО «Транснефть – Дружба»

Также непросто участникам дался «боулинг» — им предлагалось ударить ковшом по мячу так, чтобы сбить как можно больше кеглей.

Победителями данного этапа стали работники Брянского управления АО «Транснефть – Дружба» — водитель Юрий Лещевич и машинист экскаватора Дмитрий Синюков. Сотрудники пензенского подразделения предприятия — Игорь Воронин и Андрей Лемаев — заняли третьи места.

Ранее в рамках конкурса профмастерства соревновались трубопроводчики линейные, операторы нефтепродуктоперекачивающей станции (НППС), лаборанты химического анализа, слесари по контрольно-измерительным приборам и автоматике, слесари по ремонту технологических установок, операторы товарные, электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования, лаборанты химанализа по нефтепродуктам, электрогазосварщики и операторы товарные по нефтепродуктам.

Все победители войдут в состав сборной команды, которая представит предприятие в финальном этапе конкурса «Лучший по профессии» среди работников организаций системы «Транснефть». Принимать его в этом году также будет АО «Транснефть – Дружба». Мероприятие состоится в Брянске с 6 по 10 августа.

АО «Транснефть – Дружба» представляет ПАО «Транснефть» в Пензенской области.

В структуре АО «Транснефть – Дружба» четыре районных управления — Брянское, Мичуринское, Куйбышевское и Пензенское, а также производственно-эксплуатационное управление. В 2016 году в зону ответственности предприятия вошли проходящие по территории региона магистральные нефтепродуктопроводы «Уфа — Западное направление», «Куйбышев — Брянск» и «Пенза — Саранск».

Филиал АО «Транснефть – Дружба» — Пензенское районное управление — со штатной численностью более 1 тыс. 200 сотрудников создан 1 апреля 2017 года.