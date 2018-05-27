«Покров» 1 июня проведет в Пензе акцию «Белый цветок» Общество

Пенза, 27 мая 2018. PenzaNews. Благотворительный фонд поддержки семьи, материнства и детства «Покров» проведет акцию «Белый цветок» в Пензе в предстоящую пятницу, 1 июня.

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Как сообщается на сайте некоммерческой организации, все желающие в период с 11.00 до 13.00 на площади перед областным драматическим театром имени А.В. Луначарского смогут принять белый цветок в благодарность за добровольное пожертвование.

Вырученные средства будут направлены на лечение тяжелобольных детей, являющихся подопечными «Покрова».

Истоки акции «Белый цветок» восходят к традициям благотворительности дореволюционной России, когда она проводилась в поддержку больных туберкулезом и поддерживалась в том числе членами царской семьи.

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На современном этапе она впервые состоялась в Пензенской области в 2014 году и была приурочена к Международному дню защиты детей. Ее поддержал Иван Белозерцев, который в тот момент занимал должность председателя Законодательного собрания Пензенской области. Собранные в ходе акции благотворительные пожертвования позволили оказать материальную помощь детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации и нуждающимся в финансово затратном лечении и реабилитации как на территории Российской Федерации, так и в зарубежных клиниках.

В 2015 году старт акции был дан в конце июля вновь в региональном парламенте. Тогда в числе тех, кто к ней присоединился, были глава города Пензы Виктор Кувайцев и заместитель председателя гордумы Роман Петрухин.

24 августа акция стартовала в стенах мэрии и Пензенской городской думы. В течение всей недели ящик для пожертвований находился в здании на площади Маршала Жукова, где все желающие могли внести свой вклад в лечение больных детей.