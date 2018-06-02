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Мэр Пензы недоволен динамикой работ по благоустройству мест отдыха горожан

12:05 | 02.06.2018 | Общество

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Пенза, 2 июня 2018. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев подверг критике темпы работ по благоустройству мест массового отдыха горожан в ходе совещания, состоявшегося в мэрии в субботу, 2 июня.

Мэр Пензы недоволен динамикой работ по благоустройству мест отдыха горожан

Фото: Penza-gorod.ru

Докладывая о положении дел, его заместитель Магомед Агамагомедов сообщил, что подрядная компания для выполнения благоустройства площади имени В.И. Ленина будет определена 13 июня; на набережной реки Суры продолжается облицовка ступеней, проектно-сметная документация на следующую очередь реконструкции проходит проверку; а обустройство спортплощадки в сквере у пединститута имени В.Г. Белинского начнется в течение двух недель.

На это мэр заметил, что «время идет, а на деле динамики мало».

«За лето, когда позволяют условия, мы должны успеть сделать работы в полном объеме и освоить все выделенные для этих целей денежные средства», — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба администрации Пензы.

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