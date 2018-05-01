В Пензе на благоустройство площади под окнами правительства потратят около 80 млн. рублей Общество

Пенза, 1 мая 2018. PenzaNews. Управление капитального строительства Пензы объявило электронный аукцион на выполнение работ по благоустройству площади имени В.И. Ленина, на которую выходят окна областного правительства.

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Согласно данным портала госзакупок, начальная (максимальная) цена составляет 78 млн. 580 тыс. 90 рублей.

Предусмотрено бюджетное финансирование по программе «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры в городе Пензе на 2015–2020 годы».

Прием заявок от подрядчиков будет осуществляться по 14 мая, аукцион состоится 18-го числа.

Как отмечается в конкурсной документации, большую часть участка, который планируется охватить благоустройством, занимает открытое пространство площади. На месте парковки перед торговым центром «Империя» должен появиться сквер в продолжение бульвара на улице Славы. Также предусмотрено озеленение вдоль здания.

Для мощения основной части площади выбран классический геометрический орнамент, выполненный гранитными плитами. В благоустройстве предполагается использовать гранитные бордюры для обрамления газонов и автомобильных дорог.

По периметру площади намечено установить чугунные скамьи длиной три метра и урны из этого же материала. По центру планируется разместить мобильные лавки и вазоны с цветами.

Дата завершения работ по контракту — 1 декабря 2018 года.

Проектная документация на капитальный ремонт площади имени В.И. Ленина разработана индивидуальным предпринимателем Александром Бреусовым в соответствии с концепцией благоустройства общественных пространств Пензы, согласованной КБ «Стрелка».

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», асфальт был снят на площади Ленина в Пензе еще в начале лета 2017 года.

Изначально губернатор Иван Белозерцев предложил использовать при благоустройстве территории цветную асфальтобетонную смесь. Однако вскоре было объявлено о решении закупить тротуарную плитку.

В июне глава региона сказал, что не исключает возможности обращения в банк за кредитом для укладки тротуарной плитки на площади, поскольку денежных средств на это в бюджете не хватает.

В результате территория напротив здания правительства Пензенской области так и не была отремонтирована. Несмотря на это, площадь Ленина было решено сделать в Пензе центральным местом новогодних гуляний.