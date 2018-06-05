«Пензяк толстопятый» появится в центре Пензы Общество

Пенза, 5 июня 2018. PenzaNews. Новый памятник с условным названием «Пензяк толстопятый» планируется установить на улице Московской в Пензе.

Фото: Pnzreg.ru

Начальник департамента градостроительства и архитектуры – главный архитектор Пензенской области Леонид Иоффе представил его проект губернатору Ивану Белозерцеву в ходе выездного совещания, состоявшегося в минувший понедельник, 4 июня.

Он пояснил, что композиция будет состоять из двух фигур — полководца Александра Суворова и солдата, которого тот, по легенде, похвалил за смекалку и шутливо назвал толстопятым.

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По мнению Ивана Белозерцева, сама идея такого памятника является хорошей, но необходимо обсудить детали реализации проекта.

«Обращаю внимание, что на памятнике должна быть нанесена история о том, почему жителей региона так называют», — цитирует губернатора пресс-служба облправительства.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 23 октября 2017 года в ходе оперативного совещания в областном правительстве губернатор Иван Белозерцев высказал мнение, что Пензе не хватает арт-объектов.

Вернувшись к обсуждению данной темы в апреле 2018 года, глава региона предложил закладывать бюджетные деньги на их установку.