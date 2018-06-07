В зоопарке Пензы в бассейн белого медведя запустили карасей
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Пенза, 7 июня 2018. PenzaNews. Сотрудники зоопарка Пензы запустили живых карасей в бассейн белого медведя после завершения работ по плановому техническому обслуживанию вольера хищника.
© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию
Как сообщается на сайте учреждения, пока животное находилось в перегонном вольере специалисты покрасили металлические элементы, стены, имитирующие арктический ландшафт и парапет бассейна, а также провели чистку и дезинфекцию, мелкий ремонт коммуникаций и подготовили оборудование для фильтрации воды.
По возвращении обратно медведь по кличке Белый все обнюхал и прыгнул в кристально чистую воду бассейна, где его ждал сюрприз — живые караси, которых нужно было поймать.
На суше для него был приготовлен еще один подарок — «нерпа» из мешковины с форелью и овощами внутри.
Увидев добычу, медведь повел себя как хищник. Он подкрался, исследовал «нерпу», укусил ее несколько раз, после чего оттащил к бассейну и опустил в воду.
Спустя несколько минут, используя мощные передние лапы, медведь вытащил добычу из воды, разорвал мешок и приступил к поеданию пищи.