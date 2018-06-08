Парковка напротив мэрии в Пензе станет платной с 1 августа Общество

Пенза, 8 июня 2018. PenzaNews. Платная парковка на улице Пушкина со стороны администрации Пензы начнет работу с 1 августа. Соответствующее постановление подписал мэр Виктор Кувайцев.

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Как отмечается в документе, текст которого опубликован в муниципальной газете «Пенза», созданием и эксплуатацией стоянки уполномочено заниматься муниципальное казенное учреждение «Департамент ЖКХ города Пензы».

Это же учреждение выступит оператором, который будет взимать плату за пользование парковкой.

МКУ предписано обеспечить беспрепятственный и безвозмездный проезд и проход по данной территории в течение не более 5 минут к объектам недвижимого и движимого имущества, а также доступ спецтехники.

Стоянка будет функционировать круглосуточно и ежедневно. Парковка на один час обойдется в 20 рублей.