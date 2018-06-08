Иван Белозерцев поздравил пензенских соцработников с профессиональным праздником Общество

Пенза, 8 июня 2018. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поздравил социальных работников с профессиональным праздником, который отмечается в пятницу, 8 июня.

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«Ваш самоотверженный труд пользуется в нашей стране заслуженным почетом и уважением. Вы решаете благородные и ответственные задачи — служите опорой для тех, кто больше всего нуждается в действенной помощи, стремитесь облегчить жизнь своих подопечных, поддерживаете их в сложных ситуациях», — отметил он.

Глава региона добавил, что предстоит дальнейшее совершенствование адресной социальной помощи, реализация эффективных мер по улучшению положения семьи, развитие форм организации оздоровления детей.

«Вопросы серьезные, но я твердо уверен, что совместными усилиями мы осуществим все задуманное, и замечательные традиции милосердия и сострадания в Сурском крае будут бережно сохраняться и приумножаться. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, удачи во всех делах и начинаниях!» — цитирует Ивана Белозерцева пресс-служба правительства Пензенской области.