Пензенский губернатор предложил меры по борьбе с водителями, употребляющими наркотики Общество

Пенза, 8 июня 2018. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев предложил перед приемом на работу проверять, привлекались ли водители к уголовной или административной ответственности по линии оборота наркотиков.

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«Предлагаю включить в трудовые договоры работников рекомендации, не противоречащие законодательству, о прохождении химико-токсикологических исследований, в том числе внеплановых», — отметил он в ходе заседания антинаркотической комиссии Пензенской области в пятницу, 8 июня.

Глава региона добавил, что за 4 месяца 2018 года задержаны 59 водителей, управляющих машинами в состоянии наркотического опьянения, и четверо сотрудников транспортных предприятий, причастных к незаконному обороту запрещенных веществ, сообщает пресс-служба областного правительства.