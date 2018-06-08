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Пензенский губернатор предложил меры по борьбе с водителями, употребляющими наркотики

15:57 | 08.06.2018 | Общество

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Пенза, 8 июня 2018. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев предложил перед приемом на работу проверять, привлекались ли водители к уголовной или административной ответственности по линии оборота наркотиков.

Пензенский губернатор предложил меры по борьбе с водителями, употребляющими наркотики

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Предлагаю включить в трудовые договоры работников рекомендации, не противоречащие законодательству, о прохождении химико-токсикологических исследований, в том числе внеплановых», — отметил он в ходе заседания антинаркотической комиссии Пензенской области в пятницу, 8 июня.

Глава региона добавил, что за 4 месяца 2018 года задержаны 59 водителей, управляющих машинами в состоянии наркотического опьянения, и четверо сотрудников транспортных предприятий, причастных к незаконному обороту запрещенных веществ, сообщает пресс-служба областного правительства.

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