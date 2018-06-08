В Пензенской области обеспечат сопровождение сирот во время обучения Общество

Пенза, 8 июня 2018. PenzaNews. Внедрение программы постинтернатного сопровождения и адаптации выпускников детских домов на время получения ими профессионального образования и при первичном трудоустройстве планируется в Пензенской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минобразования.

Фото: Minobr.pnzreg.ru

Семинар для пензенских специалистов провела разработчик модельной программы, председатель правления московского благотворительного фонда «Надежда» Екатерина Селенина.

Она представила опыт постинтернатного сопровождения во Владимирской и Кировской областях, Хабаровском крае.

Ожидается, что программа позволит обеспечить доступность выпускникам интернатных учреждений качественного профессионального образования, поскольку в настоящий момент студенты этой категории зачастую не доводят обучение до конца из-за недостаточного уровня толерантности, отсутствия дополнительной педагогической поддержки и индивидуального сопровождения.